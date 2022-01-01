Тыквенный латте уже стал символом осенне-зимнего сезона. Тут и масса удовольствия, и красивые фото в инстаграме. А что если я скажу, что за ним не нужно специально ехать в кофейню? Все куда проще, чем кажется. Даже капучинатор не нужен!

Жульен в тарталетках – вкусная закуска, которая готовится из простых и дешевых продуктов. Грибы подойдут любые, однако, если вы используете лесные грибы, проварите их перед жаркой не менее получаса.

Такой простой и минималистичный рецепт особенно приятно готовить во время пикника. Если у вас есть мангал или вы просто развели костер – достаточно подрумянить сосиску и слегка поджарить булочку до румяности.

Этот салатик можно приготовить за считанные минуты, особенно если заранее отварить и остудить яйца. Самое главное – тщательно слить масло со шпрот, для этого рыбку лучше всего переложить на сито, пока вы нарезаете все остальные ингредиенты.

Такой сытный картофельный салат я периодически готовлю на ужин – быстро и вкусно. А чтобы он не был совсем уж тяжелый, используйте сметану в качестве заправки. Не беспокойтесь, она вполне сочетается с копченой колбасой.

Хочу поделиться с вами еще одним интересным рецептом овощного рагу с бараниной. Моя семья его просто обожает, поэтому готовлю я его много и часто. Сочетание разных ингредиентов делает рагу одновременно сытным и не слишком тяжелым.

Гуляш — популярное венгерское блюдо. Готовить его можно из разного мяса, с добавлением овощей или без них, делать более густым или наоборот — жидким как суп. Сегодня я поделюсь с вами простым рецептом гуляша из говядины с подливой.

Очень простой, красивый и эффектный салат с запеченным лососем и помидорами черри украсит любое застолье. Благодаря полезному сочетанию ингредиентов он подойдет даже детям. Рыбу для этого рецепта можно не только запекать, но и жарить на сковороде или на гриле.

Вы не поверите, но в мультиварке можно приготовить жареную курицу целиком. Конечно, прибор должен быть определенного объема, да и особо крупная курица не подойдет. Но в целом, получается ничуть не хуже популярного варианта в духовке.

Лучше всего готовить салат весной из свежих овощей. Если вы будете использовать замороженный горошек, проварите его предварительно в подсоленной воде 2 минуты. Что касается красной рыбы, подойдет любая, какая у вас есть.

У вас в запасе наверняка есть не один салат с крабовыми палочками. Предлагаю добавить туда еще такой простой, но классический рецепт с пекинской капустой. Если хотите сделать его полезнее, вместо майонеза возьмите йогурт.

Ячневая каша с курицей в мультиварке – отличный вариант для сытного и полезного обеда. Можно использовать как куриное филе, так и более жирные части курицы. Они могут быть как на кости, так и без нее.

Многие отказываются от вкусных блюд, потому что вынуждены следить за фигурой. К счастью, селедку под шубой можно приготовить и без майонеза. Просто замените привычный ингредиент йогуртом. Мне кажется, от этого салат получается даже вкуснее!

Казалось бы, что может быть проще простого бутерброда с сыром? Но чтобы он получился действительно ароматным, хрустящим и с расплавленной начинкой, есть несколько простых секретов. Ими я и хочу поделиться с вами в этом рецепте!

Самые лучшие сырники всегда получаются только из домашнего творога. Вот уж точно всем лакомствам лакомство! Так что смело пользуйтесь драгоценными передачками из села и готовьте вкуснейшие завтраки для своей семьи!

Свежие сочные овощи идеально оттеняют любую рыбу и рыбные продукты, так что печень трески не станет исключением. Главное, хорошо слейте с нее масло, чтобы салат не получился слишком жирным. Для заправки достаточно лимонного сока.

Бутербродами с зеленью и овощами уже никого не удивишь. Поэтому делюсь одним из своих любимых рецептов со шпинатом и фиолетовым луком. Подойдет вегетарианцам и тем, кто постоянно сидит на диете. Можете готовить его даже детям, но выбирайте лук послаще.

Приготовьте на ужин этот необычный салат из болгарского перца и моркови. Обязательно настаивайте его готовым два часа в холодильнике. За это время овощи пропитаются солью, специями и станут еще вкуснее.

Популярный торт «Наполеон» любят все, но возиться с ним готов далеко не каждый. Предлагаю упростить задачу и испечь вкусный десерт из готового слоеного теста. Крем я буду использовать заварной. Вы можете заменить его на любой другой по своему вкусу.

Планируете семейный ужин? Запеките в духовке куриные ножки с перцем и специями. Блюдо готовится просто и относительно быстро. Также можно использовать бедрышки, крылья или филе. Нежное мясо не нуждается в мариновании и всегда получается мягким.

Я очень люблю экспериментировать с запеканками. Практически каждый раз стараюсь добавить новый ингредиент и что-то изменить. Благодаря своим настойчивым поискам, мне удалось найти новый идеальный рецепт. Его я сегодня вам и расскажу!

Когда мне попадается на рынке хороший кусочек свинины, я обязательно готовлю с ним овощное рагу. Это блюдо с удовольствием едят все домочадцы, а меня радует еще и то, что готовить его очень просто. Рассказываю проверенный рецепт!

Не хочется тратить много времени на кухне? Приготовьте ленивую селедку под шубой. Картошка, лук, сельдь и яйца смешиваются сразу, а сверху все накрывается слоем из свеклы и майонеза. Это вкусно, просто и главное — очень быстро!

Никогда не пробовали оливье с яблоком? Скорее исправьте это! Яблоки интересно дополняют овощи и колбасу приятной кислинкой. А если под рукой оказался слишком сладкий сорт, просто добавьте пару капель лимонного сока. Оливье получится, что надо!

Подавать гуляш принято с макаронами, кашей или пюре. Но можно упростить себе задачу и приготовить мясо сразу с картофелем. Получится очень вкусное полноценное блюдо для обеда или ужина. Дополните его легким салатом или нарезкой из овощей.

Хороший день начинается с ароматного кофе и творожной запеканки. Готовить ее можно по-разному, но я чаще всего использую этот рецепт. Немного манки, одно яйцо и никаких добавок. При желании запеканку можно подавать с вареньем, сиропом или ягодами.

Сырные шарики во всех видах и многообразии – одна из самых универсальных закусок в мире. А все потому, что их можно сочетать с любыми другими ингредиентами. Например, с сушеной клюквой, орехами и зеленью. Для подачи я использую соленую соломку вместо шпажек.

Тако с курицей, овощами и сыром – простая и вкусная закуска, которую можно приготовить буквально за 5 минут. Это удобно, если нужно быстро перекусить или взять с собой еду в дорогу, на работу. Тако могут быть из кукурузной или пшеничной муки.

Куриные оладьи на йогурте – это что-то среднее между котлетами и классическими оладьями. Можно использовать куриное филе или бедро без косточки. Вместо сахара в тесто можно добавить немного специй для более яркого вкуса.

Давно мечтаете приготовить тот самый вкусный борщ, который делала ваша мама или бабушка? Тогда советую попробовать этот рецепт! Всегда выбираю его, когда нужно приготовить что-то классическое на обед для всей семьи.

Еще одна вариация популярных крабовых шариков – теперь с сюрпризом. Получаются своеобразные рафаэлло от мира закусок. Маслины или оливки можно брать любые, но главное чтобы без косточек. Для удобства подавайте шарики со шпажками.

Этот соус создан специально для макарон, но также он хорошо сочетается с курицей и рыбой. Соус можно приготовить заранее и хранить в герметичном контейнере в холодильнике, а перед подачей прогреть на сковороде.

Такая аппетитная закуска будет уместна везде. Готовьте двойную порцию, потому что добавку потребуют все! Кроме того, маринованные помидоры отлично хранятся в холодильнике несколько дней. Для этого понадобится тара с плотно закрывающейся крышкой.

Если вы любите хрустящие ароматные снэки со специями – этот рецепт точно для вас! Рассказываю, как сделать домашние чипсы из лаваша с сыром в духовке. А заодно делюсь любимой смесью специй, которая отлично к ним подходит.

Не отказывайте себе в удовольствии полакомиться вкусным десертом! Просто выбирайте для этого более полезные варианты. Такие как, например, панна-кота без сахара. Готовить ее можно с замороженными или свежими ягодами. Второй вариант даже проще!

Все наверняка видели запеченный камамбер в духовке или хотя бы слышали о нем. Та самая плотная корочка, из которой вытекает горячий ароматный сыр. Но как правильно его приготовить? Об этом вы узнаете в моем рецепте!

Отбивные из свинины с грибами, помидорами и сыром в духовке – универсальное блюдо, которое подойдет как для праздника, так и для обычного дня. Хорошая альтернатива обычным классическим отбивным, так как мясо получается нежнее и сочнее.

Салаты с крабовыми палочками - частые блюда на любом празднике. Я предлагаю отказаться от привычных рецептов и приготовить сегодня этот очень вкусный и легкий вариант салата. Заправлять его можно сметаной, майонезом или смесью из них.

Эта идея пришла мне в голову случайно и оказалась очень уж хороша. Позже я узнала, что чипсы из крабовых палочек готовят на некоторых диетах. А почему бы и нет: вкусно, пикантно и совсем мало калорий. Еще и не нужно сушить часами, в отличие от овощных чипсов.

Собрались готовить утку? Не спешите запекать ее целиком, лучше разделите на небольшие кусочки. Так они пропекутся быстрее и лучше! Не забывайте, что рубить кости нельзя. Правильно делить птицу по суставам и только с помощью ножа.

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